Nas Notícias Saiba tudo sobre o Sorteio Extraordinário da Fatura da Sorte Por

O Sorteio Extraordinário da Fatura da Sorte realiza-se a 29 de dezembro de 2022

O ano de 2022 está quase de saída, mas poderá ter uma despedida recheada de dinheiro. Já ouviu falar da Fatura da Sorte? O Estado promove novamente este sorteio que pode ditar um conforto financeiro maior no final de 2022 e para o que aí vem em 2023.

E para estar habilitado basta pedir faturas com número de contribuinte. Peça para colocar o seu número de contribuinte (NIF) em todas as faturas e depois vá consultando os seus cupões no Portal das Finanças em e-Fatura/Fatura da Sorte.

Ao todo realizam-se cerca de 52 sorteios por ano e as estes juntam-se ainda 2 concursos especiais, os extraordinários como aquele que se irá realizar a 29 de dezembro de 2022.

O que posso ganhar?

A Autoridade Tributária e Aduaneira tem 50 mil euros para entregar aos contribuintes sorteados.

A lógica do concurso é simples. Serão sorteados três prémios no valor de 50 mil euros cada, quer no habitual prémio do sorteio regular semanal, no valor de 35 mil euros e um prémio não reclamado, no valor de 35 mil euros.

Estes prémios são constituídos por “Certificados do Tesouro da emissão em curso”.

Que faturas são elegíveis para o concurso?

A Fatura da Sorte é um concurso que surgiu há alguns anos através tendo por objetivo um incentivo aos contribuintes para que peçam faturas nas compras realizadas em território nacional.

Ao pedirem fatura nas compras que fazem, os portugueses habilitam-se a ganhar dinheiro por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira e, assim, o país combate a evasão fiscal.

E quais as faturas que são elegíveis para este concurso? Estão habilitadas todas as faturas que contêm o NIF do contribuinte e foram registadas de forma automática no sistema da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Importa destacar que são exceção faturas de âmbito de atividades empresariais.

Como sei se sou vencedor?

Para saber se ganhou basta estar atento ao sorteio que é transmitido na RTP, a estação pública de televisão.

Em todo o caso, se não tiver oportunidade de assistir à emissão do concurso nem conseguir recuar na box de gravação, o fisco informa-o seja por email ou carta registada com aviso de receção.

E quer saber como pode levantar o seu prémio? Se for contemplado com a sorte neste concurso só terá depois de se deslocar à na repartição de Finanças mais próxima da sua área de residência.

Deve fazê-lo a partir do primeiro dia útil a ter sido notificado. Mas não se atrase pois tem limites de tempo para o levantamento.

Neste caso, o limite de entrega e levantamento são 10 dias úteis.