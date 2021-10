Economia Saiba quais são os postos com gasolina e gasóleo mais baratos Por

Encontre os postos de abastecimento com a gasolina e o gasóleo mais baratos

Os custos com o abastecimento do carro levam uma fatia importante do orçamento de muitas famílias. É assim vantajoso perder algum tempo a comparar preços, de forma a encontrar o posto com a gasolina ou o gasóleo mais baratos.

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que regula a concorrência no setor, tem um portal na internet que auxilia o consumidor, disponibilizando ao público os preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento de todo o país.

O portal permite ao consumidor aplicar filtros na pesquisa, de forma a que os resultados sejam os mais adequados. Os filtros são o tipo e a marca de combustível, o tipo de posto de abastecimento (útil para quem usa muito autoestradas, por exemplo), o distrito e o município.

Por exemplo, quem tem um carro a gasolina e mora em Aguiar da Beira pode aplicar estes dois filtros, ficando de imediato a saber quanto custa o litro de gasolina simples de 95 octanas nos quatro postos da zona. Outro exemplo: em Silves há um total de 20 postos com gasóleo simples.

O portal abrange unicamente o território continental. Não tem qualquer utilidade para quem se encontra nos arquipélagos dos Açores ou da Madeira.

Para além dos preços por litro é também disponibilizada informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Recorde-se que, a meio de outubro de 2021, o preço de um combustível ultrapassou pela primeira vez a barreira histórica dos dois euros por litro em Portugal.

Entre 11 e 13 de outubro, vários postos em várias zonas do país colocaram a gasolina aditivada a preços superiores a dois euros por litro.

Encontre aqui os postos de abastecimento com a gasolina e o gasóleo mais baratos através desta ligação.