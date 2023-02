Nas Notícias Saiba como tratar queimaduras devido ao frio Por

Nem só quando o tempo está quente e os termómetros sobem é que se devem ter cuidados com a pele. A verdade é que também nos meses de tempo frio, em que há coisas divertidas para fazer, há possíveis queimaduras no corpo. E algumas partes do organismo estão mais sujeitas a queimaduras durante os meses frios. Quer saber quais? Quer entender como tratar as queimaduras devido ao frio? Saiba como nas linhas que se seguem.

As lesões na pele provocadas pelo frio podem, quando ligeiras, ser tratadas em casa. Mas é necessário perceber a sua gravidade. Caso as lesões expostas sejam graves, é necessário recorrer a um especialista.

Para entender tudo sobre queimaduras devido ao frio importa, desde logo, perceber quais os pontos que ficam mais vulneráveis a queimaduras devido ao frio.

Quais as partes do corpo mais expostas a queimaduras no frio?

As extremidades são as mais frequentemente afetadas pelas queimaduras provocadas pelo frio. Por isso, tenha sempre cuidado com as seguintes partes do corpo:

Dedos das mãos e dos pés;

Nariz;

Queixo;

Orelhas

Bochechas.

Para evitar queimaduras devido ao frio é fundamental uma boa prevenção. Por isso, esqueça aquela ideia errada de que o protetor solar é só para usar durante os meses quentes.

Não. Os dermatologistas recomendam o uso de protetores solares durante todo o ano, sobretudo para quem tem a pele sensível. Faça do protetor solar um aliado.

Como tratar as queimaduras ligeiras?

A prevenção é fundamental mas também uma antecipada perceção de que se está perante uma queimadura devido ao frio. E como é que se identifica uma queimadura provocada pelo frio?

Uma queimadura devido ao frio começa geralmente sob a forma de um tom de pele no local mais esbranquiçada ou acinzentado.

A pele começa por ficar mais fria nesse ponto e com menor sensibilidade. Assim, deve hidratar essa pele para que consiga tratar-se em casa e evitar que o problema seja maior.

Também deve colocar água morna, com uma temperatura que seja suportável pela pele. Faça isso de forma calma e em vários períodos de modo a que evite queimar a sua pele devido ao calor da água.

Como prevenir lesões na pele no tempo frio?

Algumas ações podem ser realizadas para evitar que a sua pele sofra com o tempo frio. Tome nota nas seguintes recomendações para ter uma pele cuidada.

Evite estar muito tempo exposto ou imóvel a baixas temperaturas. É importante movimentar-se pois o corpo aquece.

Opte por usar várias camadas de roupa e tenha sempre as extremidades do corpo protegidas. Se for necessário, recorra a meias quentes, luvas, gorros, cachecóis e óculos.

Beba bebidas quentes e faça uma ingestão frequente de água para manter o corpo hidratado.

Evite estas ações e cuide da sua pele

Existem atitudes que devem ser evitadas por parte das pessoas quando estão perante queimaduras ligeiras na pele face ao tempo frio.

Esfregar ou coçar não é uma boa opção, porque as zonas queimadas estão mais sensíveis.

Também usar o lume como fonte de aquecimento poderá agravar o seu problema, já que o calor em excesso poderá atrapalhar o processo de recuperação da pele.

Sempre que os cuidados que tem com a pele para ultrapassar queimaduras ligeiras não façam efeito, deve imediatamente consultar um médico.

A pele é um dos órgãos mais vitais do corpo humano. Trate da sua pele com todo o cuidado.