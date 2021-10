Nas Notícias Saiba como cuidar da bateria do carro Por

A bateria funciona como o coração da sua viatura. Sem ela, nem sequer a ignição funciona. Saiba como cuidar da bateria do carro

Só quando o veículo começa a ter dificuldades em ‘pegar’ é que algumas pessoas se lembram da importância da bateria. O ciclo de vida da bateria ronda em média os quatro anos, mas este prazo varia muito em função de diversos fatores. Cuidar da bateria ajuda a prolongar a vida útil, sendo que a bateria começa a dar sinais quando se aproxima do fim. Caso tenha de trocar a bateria, saiba que o pode fazer em casa.

Para começar, é preciso entender como funciona uma bateria do carro. No interior, existem placas que produzem iões, negativos e positivos, mergulhadas numa solução chamada eletrólito. É a reação química dos iões que gera a energia que alimenta todo o sistema elétrico do carro, incluindo a ignição.

Assim, o primeiro passo para cuidar da bateria é estar atento ao estado das placas e do eletrólito. As placas têm de estar completamente submersas no eletrólito, para não apresentarem sulfatação, uma corrosão que resulta da formação de placas de cristais (sulfatos) e que é identificada visualmente como um pó esbranquiçado.

O eletrólito deve apresentar uma cor límpida. A presença de impurezas no fluído vai prejudicar o normal funcionamento da bateria. Quando as placas estão deterioradas, o fluído fica avermelhado ou escuro, sinal de que é preciso trocar a bateria. Não adianta trocar o eletrólito, pois as placas continuarão deterioradas. E o eletrólito não pode estar em excesso, para não haver fugas que comprometam outros componentes da viatura.

Os primeiros sinais de alerta

Quando a bateria começa a ficar fraca, vai dando sinais de alerta. Estar atento às ‘respostas’ do carro ajuda a prevenir problemas. Ninguém gosta de ficar apeado porque o carro não pega, certo?

A bateria deve ser inspecionada visualmente quando começam a surgir estes sinais:

demora ou problemas ao ligar o carro;

vibração exagerada da bateria com o motor a funcionar;

instabilidade no arranque ou no funcionamento do motor;

descarga rápida da bateria;

temperaturas elevadas nos terminais.

Há problemas que podem ser resolvidos sem ter de levar o carro ao mecânico. É o caso da renovação do eletrólito, da limpeza dos terminais ou do ajuste (aperto) dos parafusos de fixação.

Quando o problema está relacionado com a sulfatação das placas, inversão da polaridade ou curto-circuito, a troca de bateria torna-se indispensável.

Para trocar a bateria, comece por ligar (por cabos) os terminais a uma outra bateria (de outro carro), para evitar o ‘reset’ dos equipamentos elétricos, como rádio ou computador de bordo.

Após conferir que a chave não ficou na ignição, abra o capô. Solte os terminais, desapertando os parafusos, começando pelo terminal negativo. Desmonte e remova a bateria, colocando no lugar a bateria nova. Por fim, é só ligar novamente os terminais, começando agora pelo positivo.

Como posso carregar a bateria?

A bateria ‘morreu’, mas precisa com urgência do carro? Saiba como fazer arrancar a viatura, mas sem esquecer que terá de trocar de bateria.

Com um jogo de cabos com pinças, ligue a bateria do seu carro à bateria de outro carro. Comece por ligar os polos negativos com o cabo vermelho, ligando primeiro ao terminal da bateria carregada e só depois o terminal da bateria descarregada.

Faça o mesmo com o cabo preto. Por serem os polos positivos, não se assuste se soltar algumas faíscas quando ligar ao terminal da bateria descarregada.

De seguida, ligue o carro com a bateria carregada. Acelere ligeiramente, procurando estabilizar nas 2000 rpm, durante cerca de cinco minutos.

Passados esses cinco minutos, tente ligar o carro com a bateria descarregada. Se não ligar à primeira, não insista, deixe carregar mais uns minutos e volte a tentar.

Quando finalmente conseguir ligar o carro, tem de o deixar a trabalhar por um mínimo de 20 minutos, para que a bateria carregue e não o deixe novamente apeado.

Se já tinha sentido demora ou problemas no arranque, é provável que tenha de trocar de bateria, como referido acima.

Outra opção é um carregador de baterias. Este aparelho custa entre 30 a 120 euros. O processo é igual ao do jogo de cabos.

A última opção é fazer pegar o carro em andamento, também conhecido por empurrão. Mas este é um processo mais ‘bruto’ e que pode desgastar mais outros componentes da viatura, em especial no motor.

A bateria é um componente essencial do carro e cuidar dela assegura uma vida útil mais prolongada, adiando a necessidade de trocar de bateria. Mas, quando esse dia chegar, agora já sabe como fazer.

