“Saí da TVI por uma questão de dignidade, saúde mental e higiene”, escreve Constança

Constança Cunha e Sá deixou a TVI e prestou “um esclarecimento”, a justificar essa decisão. “Saí da TVI por uma questão de dignidade, saúde mental e higiene”, escreve, nas redes sociais. “Nunca acabaria a minha vida profissional a trabalhar para a Cofina”, realça ainda.

“Antes de mais, quero agradecer a todos os que me apoiaram na minha saída da tvi e que me enviaram mensagens tão simpáticas a que eu, por mais que me esforce, não consigo corresponder. Muito obrigada por tudo”, realçou a comentadora, que explica as razões da saída daquele canal.

“Devo um esclarecimento a todos os que me seguem ou não e que me apoiaram nestes últimos tempos. Saí da TVI, que durante muitos anos foi a minha casa, por uma questão de dignidade, saúde mental e higiene”, pode ler-se.

A jornalista associa a decisão de deixar a estação de Queluz com a compra da Media Capital, dona da TVI, por parte da Cofina, detentora de publicações como o Correio da Manhã.

“Nunca acabaria a minha vida profissional a trabalhar para a Cofina. Lamento”, conclui.