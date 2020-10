Desporto SAD do FC Porto regista “resultado líquido fortemente negativo” Por

A SAD do FC Porto registou um “resultado líquido fortemente negativo” na época de 2019/20, apresentando um prejuízo recorde de 116,160 milhões de euros.

O saldo negativo vem explicado no Relatório e Contas de 2019/20, hoje enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

A SAD portista justificou o prejuízo com “as anómalas circunstâncias em que se desenvolveu a temporada” anterior, mas realçou que os números estão “de acordo com o orçamento aprovado em Assembleia Geral, ajustado dos impactos financeiros provocados pela pandemia covid-19”.

Nos motivos apresentados pelo FC Porto constam a eliminação da Liga dos Campeões e “o assumido o risco de não desbaratar a equipa” após essa eliminação, o que seria “compensado” com “um montante em transferências” no final da época.

O adiamento do mercado de transferências, na sequência da pandemia, é outro dos motivos apontados pela SAD azul e branca, pois “impediu a transferência de direitos desportivos de jogadores até 30 de junho e o registo das respetivas mais valias” no exercício financeiro da época passada.

“Resultados com transações de passes de jogadores foi de apenas 551m€, um valor invulgarmente baixo para a sociedade, que se justifica pelo adiamento do prazo de abertura do mercado de transferências, bem como ao facto de as competições se terem prolongado para além do encerramento do período em análise, o que impossibilitou a venda de direitos desportivos de jogadores ainda antes de 30 de junho, de forma a serem tidas em consideração ainda no exercício 2019/2020”, fundamentou a SAD dos dragões.

O documento demonstrou ainda o impacto que a crise gerada pela pandemia de covid-19 teve nas contas, numa época de prejuízo recorde para a sociedade portista.

“Redução dos proveitos operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores em 88.997m€, consequência da descida generalizada de todas as rubricas que as constituem, com justificação óbvia nos impactos provocados pela pandemia”, frisaram ainda os dragões.

O Relatório e Contas realçou ainda que o FC Porto realizou já vendas “por montantes muito significativos”, mas depois do fecho do exercício financeiro, e revelou que tem “perspetivas claras de efetuar um montante consideravelmente superior” na época em curso.