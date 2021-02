Desporto SAD do FC Porto apresenta lucro de 34,450 milhões de euros Por

A SAD do FC Porto apresentou nesta quarta-feira os resultados consolidados do primeiro semestre da época 2020/21, apresentando um “resultado líquido positivo de 34,450 milhões de euros”.

Este lucro significativo, conseguido num período adverso, em virtude da pandemia, justifica-se, segundo aquela sociedade anónima, com a participação do FC Porto na Liga dos Campeões.

“Apesar dos efeitos da pandemia e da impossibilidade de obter receitas com a venda de bilhetes e lugares corporativos no Estádio do Dragão, os proveitos operacionais (excluindo passes dos jogadores) cresceram substancialmente, sobretudo devido à participação do FC Porto na edição de 2020/21 da Liga dos Campeões, e atingiram os 94,777 milhões de euros”, pode ler-se, numa nota publicada no site do clube.

Igual tendência de aumento segue o ativo do clube, que passa a ser “380,339 milhões de euros, mais 79,699 milhões face ao verificado a 30 de junho”.

Também os custos operacionais aumentaram, durante este exercício. A SAD do FC Porto explica que houve um “aumento dos custos com o pessoal”, numa rubrica que “inclui os prémios referentes à temporada passada e que penalizaram o resultado em 9,498 milhões”.

Relativamente a transferências de jogadores, e apesar da retração do mercado, a SAD considera que o resultado é “muito positivo”.

“O contributo das rubricas relacionadas com a transação de passes de jogadores foi muito positivo, na ordem dos 28,185 milhões de euros”, pode ler-se.