Como saber se um ovo está bom ou estragado?

Veja como saber se um ovo está em condições de se comer ou se está estragado

Os ovos são um dos alimentos mais procurados a nível mundial. Não faltam receitas com ovos e o produto é estrela quer seja ao pequeno almoço, ao almoço, há até quem goste de o ter ao lanche e mesmo ao jantar. Como aperitivo ou como refeição principal, com algum tipo de guarnição, a verdade é que o ovo é uma estrela na mesa. Só que nem sempre está nas devidas condições para ser consumido. Entenda então como dá para saber se um ovo está bom ou estragado.

Deste modo, quem compra ovos no supermercado pode verificar a data de validade prevista para consumo de ovos. Mas muitas pessoas acabam por criar galinhas e têm ovos caseiros que não passam por testes para aferir a validade. Nesse caso, então, é necessário ter estratégias e saber algumas dicas para perceber se o ovo está estragado ou não.

Teste do copo de água

Uma das técnicas mais fiáveis é o teste do copo de água. E para fazer esse teste basta mergulhar um ovo num copo ou numa tigela com água fria.

Assim, se o ovo flutuar, então não está em boas condições para consumo e o mais provável é estar estragado e não dar para consumir. Porque quanto mais velho for um ovo, mais leve ele fica.

Pelo contrário, ele está bom para consumo, se o ovo afundar.

Dá para ver se o ovo está bom se agitar o junto ao ouvido?

Em todo o caso, não faltam técnicas para perceber se o consumo do ovo é recomendado e se este está em perfeitas condições ou se está estragado.

Há quem agite o ovo junto ao ouvido para tentar perceber se este faz algum tipo de barulho. E se não fizer qualquer barulho, está em boas condições.

Pelo contrário, se o ovo ao agitar junto ao ouvido, fizer algum tipo de barulho, provavelmente não está em boas condições para consumo.

O teste de luz no ovo

Uma outra técnica muito popular é a do teste de luz no ovo. Para a realizar basta encostar a luz de uma lanterna na casca do ovo. Há quem use a lanterna do próprio telemóvel.

Neste teste, se o ovo estiver em condições de consumo, fica ilumindado totalmente.

Ao invés, se o ovo ficar escurecido é sinal de que não deve ser consumido, pois provavelmente já tem as suas propriedades estragadas.

Os ovos devem ser guardados na porta do frigorífico?

Agora que aprendeu técnicas muito usadas para se perceber se os ovos estão em boas ou más condições para consumo é essencial perceber onde devem ser guardados os ovos.

Preferencialmente, os ovos devem estar em locais frescos e nada melhor do que o frigorífico. Só que os ovos não devem ser colocados na porta do frigorífico, dado que esse é um espaço que está sujeito a frequentes diferenças de temperatura com o abrir e fechar da porta.

Assim, deve colocar os ovos nas caixinhas de ovos ou então em recipientes e nas prateleiras do frigorífico. Opte por essa solução em vez das portas dos frigoríficos.

Além disso e se possível, deixe os ovos bem no fundo do frigorífico, de modo a que as propriedades dos ovos fiquem acauteladas e estes não se estraguem.

O que são as ramificações avermelhadas dentro do ovo?

Quem cozinha ovos estrelados ou faz bolos, antes de os bater, repara naquilo que o ovo traz. E não raras vezes aparecem ovos com ramificações avermelhadas dentro do ovo. Você sabe o que são essas ramificações avermelhadas dentro do ovo?

Se lhe aparecerem ramificações avermelhadas dentro do ovo é sinal de que o ovo está fecundado.

“Quando o ovo não fica brilhante com a luz da lanterna, é por que ocorreram trocas gasosas e ele tem compostos de enxofre, que causam mau cheiro quando a casca é quebrada”, explica a nutricionista brasileira Rubia Santos.

Depois existem sempre algumas dicas que se devem seguir para que a sua segurança alimentar esteja sempre assegurada.

A este respeito, investigadores da área de Microbiologia e Segurança Alimentar da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto defendem que se deve abrir os ovos num recipiente antes de o cozinhar e perceber o que contém, estando atento também ao cheiro do ovo.

Um ovo em perfeitas condições tem uma gema bem delimitada e gelatinosa, enquanto que a clara se apresenta em estado líquido acentuado.

As preocupações com aquilo que se consome estão sempre presentes nas investigações que tentam ajudar a uma melhoria nos hábitos de consumo alimentar.

Ovo é ótimo opção para piqueniques ao ar livre

Com o bom tempo há quem procure cada vez mais idas para o exterior das casas e faça piqueniques ao ar livre com receitas fáceis e deliciosas.

Os ovos desempenham uma opção muito válida para levar para um qualquer espaço ao ar livre. Primeiro, porque são de fácil transporte, sobretudo quando acomodados nas caixinhas. Os ovos podem ser usados em sandes ou até mesmo misturados com saladas frescas.

Há quem recorra aos ovos para completar deliciosas refeições onde se pode desfrutar do meio ambiente mas também de uma refeição apetitosa.