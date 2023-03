Nas Notícias Sabe o que é Renting no mundo automóvel? Por

No mundo dos negócios muitas das vezes os especialistas usam termos técnicos que acabam por derivar para diferentes áreas do quotidiano. Ao longo dos tempos, são usadas expressões ou termos que os simples utilizadores podem, eventualmente, nem saber o que significam. Uma dessas expressões é a de Renting. Sabe o que é o Renting no mundo automóvel?

Sobretudo quem está a pensar ter um veículo para usar no dia a dia, é bom que possa estar familiarizado com a expressão Renting que significa um contrato de aluguer tomado para o longo prazo.

Trata-se, pois, de uma de várias formas que as pessoas têm para ter carro à sua disposição em Portugal, sem ter de o pagar na totalidade. No fundo, a pessoa usufrui do veículo, pagando uma mensalidade.

No Renting o utilizador acaba por não ser considerado o proprietário do veículo, sendo que pode fazer todo o uso que bem entender com o veículo, pois vai pagando uma verba ao longo do tempo, de acordo com o que contratualmente fica determinado quer ao nível de valores, quer dos meses que vão durar até estar totalmente passado o período de Renting.

Ter um veículo sem preocupações

Quem já comprou um veículo, pelo menos uma vez na vida, sabe que existe um conjunto de taxas e procedimentos a tomar e a pagar.

No Renting o beneficiário do veículo sabe que não tem de se preocupar com seguros e registos, por exemplo, ou até a inspeção periódica obrigatória, que fica a cargo do proprietário, tal como revisões e eventuais avarias.

Que responsabilidade tem o beneficiário?

Porém, é importante que se diga que o beneficiário tem algumas responsabilidades quando usa um veículo a Renting.

O beneficiário tem despesas de combustíveis, portagens, limpeza e coimas quando faz uma circulação indevida contra o que está estabelecido no código da estrada.

Há vantagens em ter veículo a Renting?

Como em tudo nesta vida existem vantagens e desvantagens e cada pessoa deve olhar o seu contexto particular para perceber em que condições pode avançar para este tipo de acordo pois este poderá trazer vantagens, mas também desvantagens.

Entre as vantagens está o facto de o beneficiário não ter qualquer tipo de despesa ou preocupação com manutenções do veículo, seguros e inspeções.

Depois há quem consiga via Renting ter nas mãos um veículo de uma gama superior ao que, em outros moldes, poderia não conseguir ter liquidez financeira para tal.

E no fim do aluguer, o beneficiário pode decidir trocar esse veículo por um outro ou devolver, sobretudo se este começar a dar problemas do foro mecânico ou derivado de um uso prolongado.

Há desvantagens em ter veículo a Renting?

O outro lado da moeda também existe nos carros adquiridos a Renting, sendo que uma delas é que o veículo é propriedade de uma outra entidade e não seu.

Você também não poderá ultrapassar os quilómetros anuais que ficam determinados no momento da assinatura do contrato. A partir dessa meta, os custos podem aumentar significativamente.

E como o proprietário do veículo não é você, não poderá realizar alterações no veículo sem o prévio consentimento da empresa que fica como proprietária do mesmo. E se for autorizado, é você que paga as alterações.

Outra desvantagens é que não poderá cancelar o acordo previamente estabelecido, sob pena de ter de pagar uma indemnização avultada.

O Renting só é possível para particulares ou empresas também?

Os contratos de Renting são possíveis quer para pessoas singulares mas também empresas que queiram ter uma frota automóvel alargada ou simplesmente um veículo cuja responsabilidade de taxas e manutenções as empresas não querem.

Geralmente, quem quer um carro a Renting precisa de reunir um conjunto de documentos para fazer um contrato.

No caso de particulares são necessários documentos como o cartão de cidadão, IRS do ano anterior, três recebidos de vencimento e documento bancário com indicação do IBAN.

No caso de empresas é necessário ter documentos como o Número de Identificação Fiscal da empresa, o cartão de cidadão do seu beneficiário, declaração de atividade, imposto de renda do último ano e contribuições fiscais.

Agora que já entendeu o que é o Renting está mais habilitado a apostar ou não num contrato para adquirir um veículo a Renting.

Estime o veículo, evite despesas extra

Nunca se esqueça de que, independentemente do veículo que venha a adquirir e em que modalidade financeira, deve estimar o automóvel já que você fica como responsável para o pagamento de eventuais danos provocados.

No final do período em que dura o Renting, a empresa proprietária do veículo realiza uma peritagem para perceber em que estado está o veículo. Se existirem danos fruto de negligência ou dolo por parte do beneficiário, este poderá ser responsabilizado.