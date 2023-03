Nas Notícias Sabe o que é Leasing no mundo automóvel? Por

No mundo automóvel existem várias expressões que se tornam familiares aos ouvidos dos utilizadores mas que, em algumas vezes, as pessoas não sabem bem o seu significado. Porventura, já ouviu falar de Renting? E de Leasing?

No fundo, estas são duas formas de adquirir um automóvel. E se do Renting falamos em detalhe com uma explicação muito concreta, é agora tempo de lhe explicar o Leasing, uma das modalidades muito usadas para adquirir um veículo.

Comprar um automóvel não é propriamente algo que se compre como um par de meias. É preciso pesar prós e contras e acima de tudo é necessário saber se existe liquidez para o fazer.

Por forma a que a pessoa não tenha de pagar no imediato para usufruir de um veículo existem modalidades de aluguer que permitem ao beneficiário ficar com o veículo, se assim entender passado o período de vigência do contrato ou mesmo de forma antecipada.

As marcas e concessionários automóveis têm sempre uma variedade grande de modelos para venda mas quem não tem dinheiro para comprar um veículo pode ser apostar no Leasing, que mais não é do que um contrato em que o beneficiário tem prestações mensais a pagar para usufruir de um veículo.

O Leasing permite que seja contratualizado um valor para o veículo que vai sendo pago ao longo do tempo. E a dado momento, se o beneficiário quiser, pode adquirir o carro pelo valor de mercado ou, se for no final do contrato, pelo valor residual.

Quem não quiser, pode simplesmente devolver o veículo no final do contrato.

O Leasing só funciona para carros novos?

Não. Você pode recorrer a esta forma de aluguer de carros não apenas para veículos novos, mas também para usados.

E uma das vantagens que o Leasing tem é que é flexível pode ser ajustado à realidade financeira de cada pessoa que quer possuir um veículo.

O Leasing é no fundo um aluguer e a proprietária do veículo é a empresa que empresta o dinheiro e que mensalmente recebe a prestação.

A propriedade é da empresa mas o direito de uso é do beneficiário, apelidado de locatário neste tipo de contrato.

Ao contrário do Renting, onde taxas e manutenções são devidas à empresa que detém a propriedade, no Leasing essas responsabilidades e despesas são do locatário, bem como seguros e taxas de inspeção e revisão.

O Leasing é como os vulgarmente conhecidos contratos de arrendamento para bens físicos como casas ou apartamentos.

O beneficiário paga para usar o espaço. No Leasing, paga para usar o veículo. No fim do contrato, pode devolver o veículo, se assim entender.

Mas lembre-se que o mesmo deve estar em perfeito estado de conservação, salvo o natural desgaste que acaba por ser gerado com o passar dos anos e com os quilómetros percorridos durante o uso.

Os contratos de Leasing têm duração mínima e máxima?

Uma das interrogações que o Leasing mais gera tem que ver com os períodos em que pode ser estabelecido.

É importante esclarecer que um contrato de Leasing tem uma duração mínima de 12 meses, sendo que a sua duração máxima não pode ultrapassar os 8 anos (96 meses).

Muitas pessoas apostam neste tipo de contrato porque existem alguns benefícios como por exemplo o facto de existir uma senção de imposto do selo sobre os juros e o financiamento.

No que respeita ao crédito automóvel, o Leasing tem também taxas de juro mais baixas do que outras modalidades para adquirir veículos.

Como se trata de uma opção flexível, que se ajusta às condições económicas do beneficiário, este pode, por qualquer alteração nas condições financeiras, pedir para finalizar o contrato a qualquer momento. Terá, contudo, de pagar uma comissão.

Leasing tem seguro contra terceiros mas de danos próprios também?

Na opção Leasing os condutores devem ter noção de que os veículos têm de ter o seguro obrigatório de responsabilidade civil (contra terceiros, como é vulgarmente conhecido) mas também um seguro de danos próprios.