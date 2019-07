Nas Notícias Sábado de céu limpo e temperaturas acima dos 30 graus Por

O tempo este sábado vai ser de céu limpo e calor, com várias regiões a atingirem temperaturas máximas acima dos 30 graus.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã vai ter céu geralmente limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral oeste até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do cabo Raso.

Ainda assim, podem ocorrer períodos de chuva fraca até ao início da manhã no litoral a norte do cabo Raso.

Será registada uma pequena descida da temperatura, em especial da máxima e nas regiões Norte e Centro, mas com várias regiões a manterem-se com máximas acima dos 30 graus.

Castelo Branco e Évora vão chegar aos 36, com 35 em Beja e Faro, 34 em Portalegre, 32 em Bragança, 31 em Santarém e 30 em Braga, Vila Real e Setúbal.

Nas mínimas, Viseu e Guarda vão ficar pelos 14 graus, com Bragança a atingir os 15.

O Porto deve variar entre os 16 de mínima e os 24 graus de máxima, com Lisboa a oscilar entre os 18 e os 29 graus.

Para as ilhas, a previsão do IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas nos Açores, podendo cair aguaceiros, e períodos de céu muito nublado na Madeira.

As temperaturas vão rondar entre os 20 e os 26 graus em Ponta Delgada e os 21 e os 28 graus no Funchal.