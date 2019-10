Sá Pinto quer sexta vitória seguida do Braga diante de um Boavista “aguerrido”

Ricardo Sá Pinto disse hoje esperar um Boavista “aguerrido” e “difícil de bater”, na quinta-feira, na nona jornada da I Liga de futebol, mas frisou a vontade de o Sporting de Braga somar a sexta vitória consecutiva.

O Boavista não vence para o campeonato há dois meses (1-0, fora, ao Belenenses, em 30 de agosto), mas é também a única equipa que ainda não perdeu na I Liga, pelo que o técnico dos minhotos disse esperar um adversário “difícil de bater, que não marca muitos golos, mas também sofre muito poucos”.

“Prevejo um jogo difícil, por um lado uns a não quererem perder e outros a quererem continuar a ganhar”, disse o técnico do Sporting de Braga.

Os bracarenses, nonos classificados, com 11 pontos, visitam o Boavista, sexto com 12, na quinta-feira, a partir das 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto.

“O Boavista já bateu o pé a grandes equipas e, em casa, faz um jogo ainda mais difícil pelo apoio dos adeptos, o ambiente que criam, torna-se uma equipa aguerrida, que luta muito, prevejo um jogo muito difícil nesse aspeto. Não é o estilo de jogo que queremos jogar e tudo vamos fazer para ter o controlo do jogo, mas temos de nos adaptar às circunstâncias”, sublinhou o técnico, na antevisão à partida.

Ricardo Sá Pinto elogiou alguns jogadores ‘axadrezados’, como Heriberto, Marlon e Yusupha, mas frisou que o Sporting de Braga “vem numa sequência de vitórias [cinco em todas as frentes] e quer continuar a ganhar e a subir na I Liga”.

No final da vitória sobre o Santa Clara, na segunda-feira (2-0), Sá Pinto notou que o Braga não foi tão consistente na qualidade de jogo e, questionado sobre se é isso ou a falta de eficácia que o preocupa mais, disse estar muito satisfeito com a equipa.

“A mim não me está a preocupar nada, nos últimos nove jogos levámos sete vitórias, cinco delas consecutivas, estou muito satisfeito e orgulhoso com os jogadores e quero é que eles continuem nesta linha. Não fomos tão regulares na gestão posse da bola, também por causa do adversário, o terreno estava mais pesado porque choveu, mudámos também de sistema, mas o importante é ganhar e, se pudermos conciliar jogar bem e ganhar, fantástico”, reconheceu.

O treinador não quis revelar se vai fazer alterações na equipa, tendo em conta o ciclo apertado de jogos em várias competições, frisando que o planeamento está feito.

“Já entrámos em mais um ciclo difícil em termos fisiológicos, deste jogo para o jogo com o Famalicão [no domingo] temos dois dias, o que não é normal pela sequência toda que tivemos. Se, no início, estávamos com pouca carga podíamos suportar, agora é cada mais difícil pelo acumular de tudo, mais os terrenos e o tempo que não ajudam, mas tenho um plantel com várias opções, jogadores que não têm jogado tanto e que querem ajudar e, quando chegar a altura deles, espero que correspondam”, rematou.