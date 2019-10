Sá Pinto alerta que eliminação do Sporting “é um aviso” para o Braga

O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, disse hoje que a derrota do Sporting diante do Alverca serve de “aviso” para o jogo de sábado com o Leça, da Taça de Portugal de futebol.

Questionado sobre se o Sporting de Braga é candidato a chegar à final da prova, o técnico frisou que, de momento, o “objetivo é ganhar ao Leça”, equipa que milita na Série B do Campeonato de Portugal, o mesmo escalão do Alverca, que na quinta-feira eliminou o detentor do troféu, o Sporting, por 2-0.

“Sem dúvida que é um aviso para todos. Já o tinha dito na Taça da Liga, quando jogámos com o Penafiel: hoje em dia não há jogos fáceis, acabaram há muito tempo. Este é de uma competição diferente, frente a uma equipa de uma divisão diferente, mas que está supermotivada e que, depois do que aconteceu em Alverca, acredita que pode ser feliz”, disse.

Para contrariar o adversário, os jogadores do Sporting de Braga têm que ser “sérios, rigorosos, determinados, concentrados e humildes”. “Temos que respeitar este adversário”, frisou.

Sá Pinto elogiou o Leça, que está em segundo lugar na sua série, dizendo esperar uma equipa “que vai procurar defender bem e explorar um ou outro erro” do Braga.

“É uma equipa com bons jogadores e que até tem internacionais, como o Pecks, por Cabo Verde, e que há até pouco tempo atuava na I Liga, e tem outros jogadores com experiência, como Nelsinho, Van Zeller, tem ainda o Prazeres e o Adilson, que é muito rápido. Temos que estar concentrados porque é uma equipa que não vai parar de acreditar até construirmos um resultado que nos permita ter uma vitória segura”, disse.

Ricardo Sá Pinto disse que o estado do relvado, aliado às más condições climatéricas previstas para sábado (chuva), o preocupam, mas frisou que a equipa tem que saber “contornar” essas circunstâncias.

O treinador revelou ainda que, “provavelmente”, vai fazer algumas alterações no ‘onze’, lembrando “o ciclo muito exigente de sete jogos em 21 dias” que se avizinha.

“Todos vão ser precisos e todos são importantes, os que jogam mais e os que jogam menos. Se calhar, não posso ser justo com todos, mas peço-lhes que não deixem de trabalhar e acreditar que podem ser úteis, num ciclo destes é fundamental que todos possam estar disponíveis para ajudar”, disse.

Tiago Sá, Wallace, Raul Silva já estão aptos e o único lesionado do plantel bracarense é o defesa central Tormena.

O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal está marcado para as 20:45 de sábado, no Estádio do Leça, em Leça da Palmeira, Matosinhos.