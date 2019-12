Sá Pinto abandona comando técnico do Sporting de Braga

Ricardo Sá Pinto foi hoje afastado do cargo de treinador do Sporting de Braga, em conjunto com a restante equipa técnica, anunciou hoje o clube minhoto, oitavo classificado da I Liga portuguesa futebol.

“A SC Braga SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto, assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes. O Braga agradece a Sá Pinto e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos, em especial na Liga Europa”, informa o sítio oficial dos minhotos na Internet.

No mesmo comunicado, o Sporting de Braga revelou que “a constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos”, que está agendado para 27 de dezembro.