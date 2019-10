Motores Ryan Blaney vencedor surpresa da Nascar em Talladega Por

Embora não tenha sobressaído ao longo dos ‘play-offs’ da Nascar, Ryan Blaney conseguiu o seu primeiro triunfo em Talladega, depois de um acidente que envolveu vários carros na prova disputada segunda-feira.

A corrida foi adiada para o começo desta semana devido às condições climatéricas vividas domingo na zona da famosa pista oval do Alabama, e acabou por ficar decidida pelo ‘Big One’ ocorrido na 182ª das 188 voltas da prova.

O acidente teve impacto no resultado porque ocorreu na frente do pelotão, e foi algo assustado devido ao ‘voo’ do carro de Brendan Gaugham, felizmente sem consequências graves para o piloto. Neste Big One ficaram arruinadas as possibilidades de vitória dos Kyle Busch, Kevn Harvick e Brad Keselowski.

Mesmo assim a última volta da corrida foi uma das mais emocionantes da temporada, com Ryan Newman a passar momentaneamente pelo comando mas depois a serem Ryan Blaney e Denny Hamilton a discutirem a vitória sobre a meta, com sete milésimas a separá-los.

Blaney conseguiu a sua terceira vitória da Nascar, numa fase decisiva do campeonato, com Alex Bowman, Chase Elliott, Clint Bowyer e William Byron a terem que garantir ainda a sua passagem à próxima fase dos ‘play-off’ na prova do próximo fim de semana, em Kansas City.

