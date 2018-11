Desporto Rui Vitória tem proposta milionária do Médio Oriente Por

Rui Vitória deverá permanecer no Benfica, pelo menos até janeiro, altura em que poderá abraçar um novo projeto profissional. De acordo com o Diário de Notícias (DN) Vitória tem em mãos uma proposta milionária de um clube do Médio Oriente.

O DN revela que o técnico já comunicou ao presidente do Benfica o projeto que lhe foi proposto, que poderá abraçar a partir de janeiro.

O emblema do Médio Oriente já terá, inclusive, reunido há cerca de duas semanas com Rui Vitória que, segundo o DN, ficou agradado com o projeto e as condições financeiras propostas.

Janeiro é também o mês no qual Jorge Jesus, que tem sido apontado a um regresso ao Benfica, pode deixar a Arábia Saudita sem qualquer penalização financeira, no que respeita a questões de tributação.

Contestado pelos adeptos, Rui Vitória deverá manter-se no comando técnico das águias, embora fique a sensação de que as partes já começam a ‘tratar do futuro’, de acordo com as notícias que têm vindo a público nas últimas semanas.

Nesta temporada, em 22 jogos oficiais, o Benfica soma 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Neste momento, o Benfica soma 38 golos marcados e 27 sofridos.