Rui Vitória partilha mensagem emocionada no aniversário da filha

Rui Vitória utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para deixar uma mensagem emocionada à filha Joana, que celebra 12 anos.

Rui Vitória é dono de uma presença discreta nas redes sociais, mas não deixou passar a data especial em claro.

Esta segunda-feira, o técnico do Benfica partilhou uma sentida mensagem à filha Joana, que celebra 12 anos.

“Doze anos, faz uma das minhas princesas. Não me esqueço do dia do parto, em que estava difícil de vir ao mundo. ‘Esta menina vai ser rija’, foram estas as palavras que ouvi da médica”, começou por escrever.

“Passaram 12 anos e a Joana é assim, uma menina forte e ao mesmo tempo uma doçura que encanta qualquer um” salientou.

Rui Vitória descreveu a “felicidade e paz interior” que os filhos lhe transmitem, referindo fazer “questão de dizer ao mundo o quão importantes são” em cada aniversário.

“Joana, és linda, continua sempre assim. E se hoje és um dos meus pilares, já sabes… quando precisares cá estou para te segurar e pôr novamente de pé”, pode ler-se.

