Benfica Rui Vitória lembra qualificação de FC Porto e Sporting: "Não sejamos líricos"

Rui Vitória fez esta terça-feira a antevisão à partida frente ao Portimonense, da 15.ª jornada da Liga. Questionado sobre a diferença exibicional entre o encontro com o Sporting de Braga e o Aves, para a Taça da Liga, o técnico das águias lembrou a qualificação dos dois rivais para a próxima fase.

“Estas alternâncias acontecem connosco como com outras equipas. Não sejamos líricos. O Benfica fez sete pontos, o FC Porto passou por um golo, o Sporting em igualdade com segundo e terceiro. Esta Taça da Liga teve estes jogos assim. É mais ou menos genérico em todas as equipas. Procuramos sempre ganhar jogando bem”, explicou.

Sobre o Portimonense, Rui Vitória afirmou ser uma “equipa com excelentes jogadores, com capacidade técnica acima da média”, mas salientou que o Benfica vai com a vitória no pensamento.

“Vamos a Portimão para ganhar. Sabemos que temos um adversário que se vai apresentar com uma boa dinâmica. Tem um meio-campo com qualidade técnica, sabe pressionar. Um adversário difícil, mas sabemos que vamos a Portimão com uma grande vontade de ganhar”, referiu.

A partida está agendada para esta quarta-feira, às 20h15, em Portimão.