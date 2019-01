Desporto Rui Vitória já não é treinador do Benfica Por

Rui Vitória já não é treinador do Benfica, sendo que Bruno Lage, que tem orientado a equipa B, irá comandar a equipa principal no próximo jogo e até ser encontrada uma solução definitiva.

O treinador ribatejano, que rendeu Jorge Jesus, deverá receber os ordenados a que tem direito no Benfica, até encontrar novo clube.

Ao longo do dia, recorde-se, foi adiantada a notícia de que o treinador tinha pedido para deixar o Benfica.

A saída de Rui Vitória está agora dependente apenas da assinatura para a rescisão do contrato, adianta a generalidade da imprensa.

A gota de água foi o duelo no Algarve, onde o Benfica perdeu contra o Portimonense.

As exibições continuam sem convencer os adeptos que vão mostrando lenços brancos desde as bancadas.

No final do jogo no Algarve, depois de mais uma derrota no campeonato, Rui Vitória comentou o descontentamento dos adeptos.

No final de novembro, recorde-se, Rui Vitória recebeu um voto de confiança de Luís Filipe Vieira que garantiu que pensou despedir o treinador mas deu-lhe “uma luz” que o fez recuar na decisão.