Rui Vitória conquista Supertaça da Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, conquistou hoje a Supertaça da Arábia Saudita, ao derrotar na final o Al-Taawon, nas grandes penalidades por 5-4, depois de uma igualdade a um golo no final do tempo regulamentar.

Apesar de ter erguido o segundo troféu desde que chegou a solo árabe, depois da conquista do campeonato, Rui Vitória viu a sua equipa entrar a perder no desafio, face ao remate certeiro de Leandre Tawamba, aos 18 minutos, e só reagiu no segundo tempo, quando Hambdallah, aos 58, fez o empate.

No desempate por penáltis, o português Rui Machado e o saudita Talal Al Absi falharam para o Al-Taawon, que rescindiu com técnico luso Paulo Sérgio nos últimos dias, enquanto no Al Nassr apenas Amrabat não conseguiu marcar.