Desporto Rui Vitória coloca lugar à disposição, diz Futre Por

Paulo Futre garantiu que Rui Vitória colocou o lugar à disposição após a goleada sofrida diante do Bayern, em Munique.

De acordo com a CMTV, que cita declarações do seu comentador, Rui Vitória informou a administração encarnada d sua disponibilidade para sair do comando técnico do Benfica.

Paulo Futre avançou esta novidade no programa Liga D’ouro da CMTV.

“Não me admiro nada que a esta hora da noite o Rui Vitória tenha metido o lugar à disposição”, começou por dizer, concretizando a informação.

“Não sou jornalista, as fontes para mim não existem. Muitas vezes dizemos aqui [que foi] um passarinho. Prefiro dizer isto eu e prefiro dizer que não me admiraria nada.”

Futre confirmou ainda que “sim”, que tinha sido “nesta reunião” tida entre Rui Vitória e a administração que o técnico “colocou o lugar à disposição”

A TVI 24 avançou, ao final da tarde, que Rui Vitória e Luís Filipe Vieira iam reunir, mas nesta quinta-feira, no Seixal, para analisar o momento atual da equipa e o futuro.

De acordo com a CMTV a reunião aconteceu já nesta quarta-feira.

Agora, de acordo com Futre, Rui Vitória já se terá antecipado a qualquer decisão e colocado o lugar à disposição.

Rui Vitória, que cumpre uma quarta temporada na Luz, não conseguiu conduzir o Benfica à próxima fase da Liga dos Campeões, sendo que a equipa cai para a Liga Europa.

Nesta temporada, em 22 jogos oficiais, o Benfica soma 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

O treinador tem sido muito contestado pelos adeptos, que têm mostrado lenços brancos ao técnico.