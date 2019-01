Desporto Rui Vitória chega a acordo com o Al-Nassr, avança o DN Por

Rui Vitória terá chegado a acordo com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, avança o Diário de Notícias, que revela que o treinador português vai assinar um contrato de um ano e meio com o emblema atualmente treinado por Hélder Cristóvão.

A mesma fonte acrescenta que o ex-treinador do Benfica vai receber seis milhões de euros por ano, entrando em funções já em janeiro.

O Al-Nassr é atualmente o segundo classificado do campeonato, atrás do Al-Hilal de Jorge Jesus. A equipa tem sido orientada por Hélder Cristóvão, antigo treinador da equipa B dos encarnados,de forma interina.

Rui Vitória foi apontado como alvo do clube saudita, nas últimas semanas. A saída do Benfica, precipitada com a derrota diante do Portimonense, abriu caminho a essa aventura, rumo a um campeonato onde reencontrará Jorge Jesus.

O Diário de Notícias garante que Rui Vitória já aceitou o convite e que o acordo está fechado.