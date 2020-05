Rui Tavares na telescola “transforma alunos em cobaias do socialismo”, acusa Nuno Melo

Nuno Melo considera que a escolha do fundador do Livre para uma aula da telescola é “uma miséria”. “Nem disfarçam. Uma aviltante e ignóbil revolução cultural em marcha”, reage o eurodeputado e antigo presidente do grupo parlamentar do CDS-PP.

O fundador do Livre, Rui Tavares, lecionou História e Geografia do 5.º e 6.º anos, numa aula da telescola. No entanto, para Nuno Melo, mais do que um professor, Tavares está a “destilar ideologia”.

“Entre tantos, Rui Tavares foi escolhido para a telescola, destilando ideologia e transformando alunos em cobaias do socialismo. Nem disfarçam”, acusa o centrista.

Para Nuno Melo, está em curso uma “aviltante e ignóbil revolução cultural”, que “pais sem recursos não podem evitar”.

A presença de Rui Tavares é, de acordo com o centrista, “política travestida de educação”, escreve, num tweet onde termina com mais uma dura crítica: “Miséria”.

Nuno Melo considera que existe um “ambiente bafiento de socialismo que tudo controla e à descarada, com ideologia, da educação a alguma comunicação”.