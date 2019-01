Justiça Rui Pinto atento ao clássico enquanto prepara defesa no caso dos emails Por

Rui Pinto, o alegado ‘hacker’ dos emails assistiu ao clássico entre Benfica e FC Porto juntamente com a sua equipa de advogados enquanto jantava.

“Estivemos em Budapeste com o William Bourdon [advogado] para preparar, com o nosso colega húngaro David Déak, a defesa de Rui Pinto, lançador de alertas que participou no Football Leaks e que é apoiado pelo The Signals Network”, referiu o advogado Vincent Brengarth no Twitter.

A mensagem é partilhada numa altura em que Rui Pinto se prepara para pedir o estatuto de “whistleblower” (denunciante).

Num comunicado citado pelo jornal Observador, a equipa de advogados de Rui Pinto faz saber que o seu cliente se sente “indignado com práticas vigentes neste desporto” e “decidiu contribuir para o conhecimento público da extensão dessas práticas criminosas”.

O comunicado acrescenta ainda que Rui Pinto “tornou-se num importante denunciante europeu no âmbito dos chamados Football Leaks”.

Veja a imagem: