Nas Notícias Rui Moreira reage a reportagem da TVI. “Do Norte, com educação” Por

Presidente da Câmara do Porto reage a reportagem que associa “falta de educação” à propagação da covid, naquela região do país. Rui Moreira fala em “portofobia”.

A TVI emitiu uma reportagem, nesta segunda-feira, onde procura dar uma resposta a um número mais elevado de casos na região Norte do país. No oráculo, podia ler-se que a justificação se encontra no facto de haver “população menos educada, mais pobre, envelhecida e concentrada nos lares”.

“No dia 7 de abril, a BBC perguntava num interessante e bem sustentado artigo, por que razão pessoas inteligentes acreditam em mitos sobre o coronavírus. A pergunta poderia ser endereçada à sua congénere TVI, onde pessoas supostamente cultas, a ponto de lhes ser conferida a possibilidade de fazerem reportagem, foram ontem capazes de inversa conclusão”, começa por escrever o autarca, num longo post no Facebook, onde critica a peça emitida no Jornal das 8.

Rui Moreira critica que a reportagem daquela estação conclua, “sem base científica, que os nortenhos (ilustrados com uma bonita imagem do Porto) são menos educados e mais pobres e que é por isso que têm mais covid-19”.

O presidente do município considera que partir do princípio de que a “falta de educação” e a “pobreza” provocam covid-19 “é quase tão absurdo como imaginar que uma boa francesinha a cura, ou que beber água morna a previne”.

Rui Moreira lembra, por exemplo, que há mais infetados em Lisboa do que noutras regiões do país. E que, em virtude desse facto, poderíamos “concluir que a população de Lisboa seria bastante (mas mesmo muito) menos educada e pobre que a da Amadora, Seixal, Almada, Loures ou que a de qualquer cidade do Alentejo”.

“A conclusão epidemiológica dos jornalistas da TVI, a ser coerente, permitir-nos-ia ainda concluir que os habitantes de Castelo Branco – onde não existe qualquer caso – são infinitamente mais bem-educados do que todos os lisboetas e milaneses”, ironiza ainda o autarca, que lembra também que “Lisboa sempre foi o município português com maior número de casos de covid-19, se excluirmos o dia em que a DGS se enganou a somar e, com base no erro, quis estabelecer um cerco ao Porto”.

Rui Moreira endurece o discurso e realça que não há evidência que o Norte “tenha gente mais mal-educada ou mais bem-educada do que Lisboa, da mesma forma que não se provou ainda que Lisboa tenha mais ou menos estúpidos que a Amadora, como na mesma lógica da TVI, seria apropriado dizer-se”.

O edil pede à estação televisiva para que “contribua nesta campanha de informação correta, rigorosa e clara e que não leve à criação de estigmas e mitos”.

“No mesmo dia em que a cidade do Porto viu inaugurado o seu hospital de campanha, a TVI mostrou o hospital de campanha fechado… em Lisboa. E atribuiu à “falta de educação” a propagação da doença “a Norte”. Talvez amanhã nos explique o mesmo fenómeno em Itália, onde também no Norte e na sua região mais industrial e, por ventura, mais instruída, a covid-19 explodiu para a Europa”, continua.

“Tudo isto tem, é claro, um nome. Chama-se ‘portofobia’. Um sentimento arreigado em pessoas que acham que ‘este país’ seria melhor sem ‘o Norte’. Pois bem, nós somos portugueses. Nem temos de invocar que daqui houve nome Portugal. Basta dizer que quem não está bem que se mude, e nós estamos bem em Portugal”, conclui.