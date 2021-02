Nas Notícias Rui Moreira “não é confiável”, diz Rui Rio Por

Rui Rio, ex-presidente da Câmara do Porto e atual líder do PSD, afirmou que Rui Moreira, o atual autarca da ‘Invicta’, “não é uma pessoa confiável”.

O presidente do PSD confirmou que houve conversas com o movimento independente de Rui Moreira, para um eventual acordo nas autárquicas de 2021, mas garantiu que os sociais-democratas não vão ajudar o atual presidente da Câmara do Porto a tentar o terceiro mandato.

“Não é uma pessoa confiável”, justificou Rui Rio, salientando que está “há muito” a alertar para “que tipo de pessoa é Rui Moreira”.

“Rui Moreira queria que o PSD não apresentasse lista e ele integrava nas suas listas pessoas do PSD. Perante essa proposta, nós contrapusemos o contrário, ‘o senhor não se candidata e nós ouvimo-lo na escolha do candidato’. O PSD disse que não à proposta dele e ele disse que não à nossa”, adiantou o líder social-democrata.

Rio criticou Moreira por ter “interesses”, misturando os negócios imobiliários da família com a gestão autárquica, numa referência ao caso Selminho.

“Tem interesses imobiliários num dado município e vai para presidente da Câmara desse município, ao ponto de ter uma acusação pesada e grave por força de ter misturado gestão autárquica com a gestão do património imobiliário da sua família”, insistiu Rui Rio, em entrevista à Rádio Observador.

“Não quero ganhar autárquicas a qualquer preço, não vou apoiar um candidato que não corresponde ao modelo que entendo que deve ser um autarca”, finalizou o presidente do PSD.