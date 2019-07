Rubiales diz que Tebas “dinamitou” reunião entre federação e liga espanholas

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) disse hoje que o anúncio feito pela Liga de clubes da realização dos jogos da primeira jornada à segunda e sexta-feira “dinamitou” a próxima reunião entre os organismos.

“Continuamos a pensar da mesma forma: Não haverá futebol à segunda-feira. Veremos o que diz a justiça”, indica na sua conta oficial no Twitter Luis Rubiales, que lamentou o anúncio da Liga de clubes a menos de uma semana da reunião conjunta com o Conselho Superior do Desporto espanhol, agendada para quarta-feira.

A realização de jogos de futebol à segunda e sexta-feira ficou de fora do acordo entre a RFEF e o organismo representativo dos clubes, presidido por Javier Tebas, com vista à delegação de competências, celebrado em 03 de julho.

A reação de Rubiales surgiu pouco tempo depois de a Liga de clubes ter anunciado os horários dos jogos da primeira jornada do campeonato da época 2019/20, com a realização do encontro inaugural, entre Athletic Bilbau e FC Barcelona numa sexta-feira, 16 de agosto, e os de encerramento na segunda-feira seguinte (Maiorca-Eibar) e (Betis-Valladolid).