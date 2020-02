Motores Rubens Barrichello prossegue carreira na Argentina Por

O ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello vai prosseguir a sua carreira na Argentina, competindo este ano no famoso campeonato Super Turismo Carretera (TC2000).

Natural de São Paulo, o brasileiro de 47 anos vai tripular um Toyota Corolla da equipa oficial Toyota Gazoo Racing Argentina. Programa que vai ter em parelo com o Stock Car Brasil, onde alinha há vários anos.

No Super TC2000 Rubinho terá como companheiros Julian Santero, Mariano Altura e o tetracampeão Matias Rossi, que foi o melhor representante da Toyora na competição argentina na época passada.

“Estou muito contente com este meu envolvimento com a Toyota, juntando-me à Toyota Gazoo Racing Argentina para participar no Super TC2000. É uma categoria à qual sempre prestei atenção e uma em que estão muitos bons pilotos, por isso não tenho qualquer dúvida de que será um grande desafio para mim”, declarou Barrichello.

O veterano piloto brasileiro diz que apesar da sua experiência na Fórmula 1, nos Stock Car Brasil e em várias outras disciplinas no mundo, acha que vai “aprender muito”, no Super TC2000, “com o staff técnico e com os companheiros de equipa”.

De referir que após 19 anos de carreira na Fórmula 1, Rubens Barrichello competiu na IndyCar durante um ano e tem sido um habitual ‘visitante’ dos pódios no Stock Car Brasil, onde se sagrou campeão no segundo ano em que competiu (2014). No Super TC2000 vai reencontrar alguns compatriotas, como Nelson Piquet Jr, Matias Rossi e Rafael Suzuki.