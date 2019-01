Rúben Dias regressa aos convocados do Benfica para clássico com FC Porto

O defesa Rúben Dias regressou hoje aos convocados do Benfica, para o encontro de terça-feira com o FC Porto, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, que se realiza no Estádio Municipal de Braga.

O central cumpriu castigo e falhou a última partida dos ‘encarnados’, diante do Vitória de Guimarães, para o campeonato, regressando agora às opções do treinador Bruno Lage, para nova deslocação ao Minho, desta feita inserida na ‘final four’ da Taça da Liga.

No sentido inverso, Bruno Varela, Krovinovic e Ferreyra foram preteridos pelo técnico, que chamou 19 atletas para o encontro com os ‘dragões’.

Fora da lista de convocados ficaram novamente Jonas, a recuperar de um traumatismo no joelho direito, Fejsa, a contas com um traumatismo no pé esquerdo, e o nigeriano Ebuehi, que continua a recuperar da intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo.

Benfica e FC Porto decidem a primeira meia-final da Taça da Liga, na terça-feira, a partir das 19:45, no Estádio Municipal de Braga.

No dia seguinte, a outra meia-final colocará frente a frente o anfitrião Sporting de Braga e o Sporting, às 19:45, também no recinto bracarense.

Lista dos 19 convocados:

– Guarda-redes: Svilar e Vlachodimos.

– Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida.

– Médios: Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa e Gedson.

– Avançados: Seferovic, Castillo e João Félix.