Rua dos Bacalhoeiros foi pintada de azul e os lisboetas não gostam

No âmbito do plano municipal ‘A Rua é Sua’, que tem como objetivo promover a mobilidade ativa e facilitar o acesso ao comércio local, a Rua dos Bacalhoeiros foi pintada de azul, o que gerou reações negativas por parte dos cidadãos. “Se a rua é minha, preferia sem esta palhaçada agressiva”, pode ler-se, numa das inúmeras críticas à ‘empreitada’.

A Câmara Municipal de Lisboa apresentou, no passado dia 3 de junho, um plano de transformação do espaço público, que integra a ação ‘A Rua é Sua’. E foi nesse âmbito que a Rua dos Bacalhoeiros mudou de cor.

“A nossa vida mudou nestes meses e assim têm de mudar as cidades. Lisboa está a adaptar-se à nova normalidade, com uma série de intervenções que garantem maior distância física nas ruas e passeios. ‘A Rua é Sua’ é um programa municipal que promove a mobilidade ativa, melhora o acesso ao comércio local e aumenta as áreas para esplanadas para garantir maior segurança”, explicou o município.

No entanto, assim que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior divulgou imagens da renovada Rua dos Bacalhoeiros, libertaram-se críticas.

“Mau gosto”, “vergonha”, “desperdício de dinheiro”, “aberração” são ideias que resumem o sentimento dos lisboetas, que não compreendem o alcance da medida.

“Dispêndio inútil do dinheiro público. Que se faça uma rua pedonal, vá lá… Mas pintá-la de azul, para quê?”, questiona-se, nas redes sociais.

“Se a rua é minha, preferia sem esta palhaçada agressiva”, reage outro utilizador.

A publicação da Junta de Freguesia transformou-se num palco de crítica e revolta de alguns munícipes.

Acompanhe a evolução da intervenção na Rua dos Bacalhoeiros.A Rua é Sua!#SantaMariaMaior #Lisboa Posted by Junta de Freguesia de Santa Maria Maior on Saturday, July 4, 2020