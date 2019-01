Nas Redes RTP acusada de centralismo por ‘traduzir’ o “fino” para “imperial” Por

Um nome popular para a cerveja está a alimentar a polémica do momento nas redes sociais, depois da RTP ter usado a palavra mais comum em Lisboa como sinónimo ‘nacional’ para uma palavra popular no Porto.

Na origem da polémica está uma pergunta do concurso ‘Joker’, com a resposta apresentada como correta a ser o termo usado em Lisboa para “cerveja de pressão”.

A pergunta, logo a abrir o concurso, era: “Na cidade do Porto, o que se pretende beber quando se pede um ‘fino’?”

As respostas possíveis eram “espumante”, “sumo de pepino”, “café curto” e… “imperial”, uma forma mais usual em Lisboa para pedir uma cerveja.

Em Lisboa, “imperial” refere-se ao formato do copo, tal como acontece no Porto com “fino”.

Nas redes, o momento não tardou a gerar controvérsia, com a RTP a ser acusada de centralismo.

A reação irónica de Pedro Bragança, comentador do Porto Canal, tem sido das mais partilhadas.

Claro. Toda a gente sabe que a Segunda Secção da Classe de Letras da Academia das Ciências definiu “imperial” como palavra oficial e “fino” como regionalismo. pic.twitter.com/qzuX6vD61a — Pedro Bragança (@pfbraganca) 28 de janeiro de 2019

Nos comentários, muitos internautas lembram que “fino” é também usado para pedir cerveja de pressão por todo o Minho, em Aveiro, em Coimbra e até nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

O caso ganhou maior dimensão porque a própria RTP explicou, num ‘Postal da Grande Guerra‘ de 2016, que o termo “fino” é usado “em Lisboa e arredores” por causa de uma cerveja alemã cuja imagem de marca era a águia imperial alemã.

Como em 1916 a Alemanha declarou guerra a Portugal, a cerveja mudou de nome (“Germânia” para “Portugália”), mas ficou a forma popular de a pedir, a “imperial”.

Veja aqui o momento polémico no ‘Joker’, a partir dos 5m45s.