RQN Team quer lutar pela vitória no Troféu C1 em Portimão

O RQN Team quer lutar pela vitória na jornada dupla do Troféu C1 Learn & Drive que tem lugar este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve.

A equipa é composta pelos pilotos Tiago Vilela, Hugo Negrais, Nuno Vinagre Carlos Silva e João Reblo Martins, e a motivação é enorme para atingir o lugar mais alto do pódio no final da prova, que conta com uma primeira corrida de seis horas amanhã a tarde e outra corrida no domingo, que se iniciará pelas 10h00 e terminará pelas 16h00.

“Em Braga, na primeira prova, mostramos um andamento vivo, constante, que nos possibilitou estar no grupo que iria discutir a vitória… até ter acontecido a falha no sistema de cronometragem. Para estas duas corridas tenho a certeza que a organização e cronometragem vão estar a cem por cento e nós vamos dar o máximo em pista”, afirma Tiago Vilela.

A experiente equipa conta com a assistência técnica da Gianfranco Motorsport, numa competição que leva ao AIA um incrível número de 47 equipas, que farão deslocar ao circuito mais de 200 pilotos.