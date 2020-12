Desporto “Roubarem o Sporting em títulos é demais, já basta sermos roubados na arbitragem” Por

Carlos Barbosa da Cruz, antigo dirigente do Sporting, comentou a pretensão dos leões em verem reconhecidos mais quatro títulos de campeão nacional, na sequência de o clube de Alvalade ter apresentado um parecer na Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Eu não queria usar palavras muitos fortes. Mas vou usar. Já basta sermos roubados na arbitragem. Agora sermos roubados em títulos é demais…”, desabafou o advogado, ao intervir, ontem, num programa da CMTV que debatia o caso.

Com um tom ponderado e alguma agressividade na linguagem, o ex-dirigente lembrou alguns lances em que o Sporting se queixou da arbitragem na época em curso, com ênfase no empate com o Famalicão (2-2), jogo em que os leões reclamaram uma grande penalidade sobre João Mário e contestaram um golo anulado a Coates, nos instantes finais.

No comentário, Carlos Barbosa da Cruz frisou que o Sporting não pode continuar a ser prejudicado, agora numa situação histórica, referente a títulos de campeão nacional que, para o advogado, foram ganhos de forma totalmente legítima.

Habitual crítico de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, Carlos Barbosa da Cruz elogiou-o por ter dado o ‘tiro de partida’ nesta iniciativa dos leões, agora retomada pelo atual líder, Frederico Varandas.

“Parabéns ao presidente Frederico Varandas e, por mais estranho que pareça, extensíveis a Bruno de Carvalho. Foram estes presidentes que, de alguma maneira, ressuscitaram a questão dos campeonatos. E não são os campeonatos do Sporting. São os campeonatos do Sporting. São os campeonatos do FC Porto. São os campeonatos do Carcavelinhos, do Olhanense, do Marítimo”, realçou.

O ex-dirigente insistiu que a correção do registo de títulos nacionais tem de ser feita, sob pena de a história e a verdade continuarem eternamente feridas.

“Isto é uma questão de verdade histórica, de princípio. E com a verdade histórica e o princípio não se brinca. Na altura, era a competição máxima do futebol português. Não havia outra, além dos campeonatos regionais. E quem a ganhava era reconhecido como o campeão nacional”, fundamentou.

“E estar a tirar esse campeonato nacional é um erro”, considerou, lembrando que “as ligas experimentais que o Benfica ganhou foram contabilizadas como títulos e o Sporting e o FC Porto, que ganharam o campeonato regional, não se contabilizaram”.

A questão foi levantada por Bruno de Carvalho em meados de 2017, o que levou o comentador a criticar a FPF por deixar o processo arrastar-se.

“Não percebo a posição da Federação. Em 2017, prometeu que iria criar uma comissão de sábios. Ao que parece, essa comissão de sábios extraviou-se… Em boa hora o Sporting levantou de novo a questão. É de elementar justiça, é uma questão de verdade histórica, de verdade desportiva. Espero que seja reconhecido que o Sporting tem mais quatro títulos, como tem o Boavista, como tem o Marítimo, Carcavelinhos e o Olhanense”, salientou.

Trata-se de “um erro histórico” que não prejudica apenas o Sporting, pois “há mais clubes envolvidos que ficariam com mais títulos”.

O ex-dirigente rebateu ainda o argumento da Federação, segundo o qual não pode haver campeão em provas a eliminar, questionando “Quem encomendou esse sermão?”, pois a prova ganha quatro vezes pelo Sporting “era a única que existia”.

“Há um fator a ter em conta. O respeito pelos feitos desportivos e pela verdade histórica”, finalizou Carlos Barbosa da Cruz.

O Sporting reclama o reconhecimento oficial de quatro títulos nacionais, referentes às épocas de 1922/23, 1933/34, 1935/36 e 1937/38 e relativos ao extinto Campeonato de Portugal.

A FPF reconhece 18 títulos de campeão nacional aos leões.

Bruno de Carvalho, que deu início ao processo quando era presidente do Sporting, já se regozijou pela iniciativa de Frederico Varandas.

Veja este vídeo, produzido pelo Sporting, que resume esta luta leonina: