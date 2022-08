Nas Notícias Rotatividade de professores nas escolas públicas superior a 20 por cento Por

O estudo, que analisou os agrupamentos de escolas públicas em Portugal Continental, revela uma relação direta entre o nível de rotatividade dos professores e a percentagem de alunos com apoio social escolar, suas classificações em exames nacionais e o nível de educação dos pais.

Os resultados do estudo Rotatividade dos Docentes nas Escolas Públicas Portuguesas, desenvolvido pelo Centro de Economia da Educação da Nova SBE revelam que a taxa de rotatividade dos docentes nas escolas públicas portuguesas é, em média, superior a 20% e está diretamente relacionada com a percentagem de alunos com apoio social, as classificações em exames nacionais e o nível de educação dos pais.

O estudo – que analisou a rotatividade de docentes em todos os agrupamentos de escolas públicas em Portugal Continental entre os anos letivos de 2008/09 e 2017/18 – revela uma média de rotatividade entre 17% e 36%. Em 2017/18, em 90% dos agrupamentos a rotatividade atingiu níveis acima dos 20%, ou seja, em cada 5 docentes pelo menos 1 deles não estava no agrupamento no ano anterior.

A análise permitiu aferir uma relação entre a rotatividade e o aproveitamento dos alunos medido pelas notas nos exames nacionais (rotatividade mais elevada nos agrupamentos em que os alunos têm notas mais baixas nos exames nacionais de Português e Matemática com os agrupamentos com melhores notas a apresentar uma média de rotatividade cerca de 3 por cento abaixo da rotatividade dos agrupamentos com piores resultados nos exames), o nível de educação dos pais (maior rotatividade nos agrupamentos onde as mães dos alunos têm um nível de educação mais baixo, existindo uma diferença de cerca de 5 por cento) e nível de apoio social escolar (maior rotatividade nos agrupamentos escolares com maior percentagem de alunos que beneficiam de Apoio Social Escolar, apresentando também uma diferença de cerca de 5 por cento).

Rotatividade de Docentes nas Escolas Públicas Portuguesas indica ainda que os docentes contratados são os que apresentam maiores mudanças entre agrupamentos e que a rotatividade é semelhante para os vários níveis de ensino.

“Elevados níveis de rotatividade observados são preocupantes”

No contexto atual de escassez de professores em Portugal, em que a estabilidade é um fator determinante na atração de docentes para a carreira, é particularmente importante conhecer o grau de rotatividade dos atuais docentes em diferentes tipos de escolas.

Contribuir para um conhecimento mais detalhado da rotatividade dos docentes e desta forma sustentar políticas públicas que conduzam a uma maior estabilidade dos docentes nas escolas, foi o grande objetivo no desenvolvimento deste estudo.

Luís Catela Nunes, professor catedrático da Nova SBE, um dos autores do estudo refere sobre os resultados alcançados que “tendo em conta os impactos negativos que uma maior rotatividade dos professores tem no desempenho dos alunos, os elevados níveis de rotatividade observados são preocupantes e sugerem a importância de alterar as atuais políticas de recrutamento por forma a aumentar a estabilidade do corpo docente nas escolas públicas portuguesas”.

O estudo foi realizado pelo Centro de Economia da Educação da Nova SBE por uma equipa de quatro investigadores da Nova SBE: Luís Catela Nunes, Ana Balcão Reis, Pedro Freitas e Diogo Conceição.

