Motociclismo Ross Branch vence segunda etapa do ‘Dakar’ e Paulo Gonçalves repete 12º lugar Por

Ross Branch foi o vencedor da competição de motos da segunda etapa do 42º Rali Dakar, que hoje se disputou Al Wajh e Neom, na Arábia Saudita.

Uma tirada que incluía uma especial de 393 quilómetros, onde o piloto do Botswana gastou menos 1m24s do que o britânico Sam Sunderland, o segundo mais rápido do dia, mas o novo líder da classificação geral das duas rodas.

Atrás dos pilotos das KTM ficou Pablo Quintanilla, que aos comandos da sua Husqvarna foi o terceiro melhor, a 2m21s do vencedor da tirada, madrasta para Toby Price, que se atrasou bastante e não foi além do 15º registo, caindo para nono da ‘geral’, onde agora o terceiro classificado é Kevin Benavides, da Honda, que segue 1m32s de Sunderland, depois de hoje ter realizado o quarto tempo a 3m40s de Branch.

Já Paulo Gonçalves esteve ao seu nível repetindo o 12º registo conseguido na véspera. Aos comandos da sua Hero o piloto de Esposende conseguiu ser mais rápido do que Adrien Van Beveren, o primeiro homem da equipa Yamaha. Na classificação geral ‘Speedy’ ocupa o 14º posto.

Cinco posições mais abaixo encontra-se António Maio, que depois de ontem ter sido o segundo melhor não elite e 22º da ‘geral’ hoje realizou o 19º tempo, duas posições à frente do campeão nacional de todo-o-terreno, Sebastian Buhler, que na classificação geral é 25º.

Mário Patrão, ‘aguadeiro’ da equipa KTM, foi 41º, ocupando o 39º posto da ‘geral’, enquanto Fausto Mota realizou o 48º tempo na etapa e na classificação das duas rodas ocupa o lugar após esta segunda etapa o 51º lugar.