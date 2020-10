Nas Notícias Rosa Grilo pede repetição do julgamento Por

A defesa de Rosa Grilo, condenada pelo homicídio do triatleta Luís Miguel Grilo e profanação do cadáver, apresentou um recurso no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a pedir que o julgamento seja repetido.

Na ação, citada pelo Correio da Manhã, a defesa de Rosa Grilo entende que a condenação pelo Tribunal da Relação deve ser ser revogada e a cliente absolvida.

O recurso sustenta que não foi provado que foi Rosa Grilo ou António Joaquim quem matou Luís Grilo.

“Qual dos dois estrangulou ou esganou Luís Grilo? Perante tamanha dúvida será despiciendo e ilógico colocar na cena de crime uma terceira pessoa?”, questionou a defesa de Rosa Grilo.

É também questionado se o triatleta estava “vivo, em período agónico de morte ou já morto” quando foi efetuado o “disparo de arma de fogo”.

Com tantas dúvidas ainda a pairar sobre o crime, o STJ deve mandar repetir o julgamento, no entender da defesa de Rosa Grilo.

“O que move a equipa de defesa da recorrente, mais do que o dever de patrocínio, é a exigência de uma decisão condenatória ou absolutória com sustentação científica e compreensível através da matéria de prova reunida e das regras de experiência comum do homem médio”, consta ainda no recurso.

Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão, com António Joaquim, absolvido em primeira instância, pelo Tribunal de Loures, a ser condenado pelo Tribunal da Relação à pena máxima.

António Joaquim já recorreu, também para o STJ, da sentença da Relação.