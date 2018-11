Rosa Grilo apanhada a tentar escrever ao amante a partir da cadeia

Na cronologia deste crime, feita pela Polícia Judiciária (PJ), o triatleta de 50 anos, residente na localidade das Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, foi morto a 15 de julho.

De acordo com as suspeitas da PJ, Rosa Grilo terá forjado o desaparecimento do marido a 16 de julho, alegando que Luís Grilo teria ido fazer um treino de bicicleta e não voltou.

O corpo do triatleta foi encontrado a 26 de agosto, com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, a mais de 130 quilómetros da sua casa.

Os suspeitos do crime depositaram o corpo sem roupa, alegadamente para que este fosse devorado por javalis.