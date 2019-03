Desporto Dyego, Jota e Félix estreiam-se no regresso de Ronaldo Por

Cristiano Ronaldo regressou hoje às convocatórias da seleção portuguesa de futebol, para os encontros com a Ucrânia e com a Sérvia, de apuramento para o Euro2020, com João Félix, Dyego Sousa e Diogo Jota a estrearem-se.

O capitão da seleção portuguesa não joga pela seleção desde o Mundial2018 e falhou a primeira fase da Liga das Nações, regressando às escolhas do selecionador Fernando Santos para o arranque da qualificação para o Euro2020.

O jovem João Félix (Benfica), de 19 anos, faz a sua estreia numa convocatória da seleção portuguesa, assim como os avançados Dyego Sousa (Sporting de Braga), de origem brasileira e melhor marcador da I Liga, e Diogo Jota (Wolverhampton).

Em relação à última convocatória, regressam também José Sá (Olympiacos), Nelson Semedo (FC Barcelona) e João Moutinho (Woverhampton), saindo Cláudio Ramos (Tondela), Cédric Soares (Southampton), Luís Neto (Zenit), André Gomes (Everton), Renato Sanches (Bayern Munique), Bruma (Leipzig) e Éder (Lokomotiv Moscovo)

Portugal inicia a sua participação no Grupo B da fase de qualificação para o Euro2020 frente à Ucrânia, em 22 de março, e com a Sérvia, em 25, ambos no Estádio da Luz, em Lisboa.

Lista de 25 convocados:

– Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

– Defesas: João Cancelo (Juventus, Ita), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Rúben Dias (Benfica).

– Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), João Mário (Inter Milão, Ita), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing) e William Carvalho (Betis, Esp).

– Avançados: André Silva (Sevilha, Esp), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa Silva (Benfica), João Félix (Benfica), Dyego Sousa (Sporting de Braga), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).