"Ronaldo permitiu-nos dar um passo em frente", diz treinador da Juventus

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, voltou a elogiar Cristiano Ronaldo na antevisão da partida frente ao Valência, para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. “Permitiu-nos dar um passo em frente”, afirmou.

A Juventus volta amanhã ao palco da Liga dos Campeões, depois da derrota frente ao Manchester United.

Allegri espera somar os três pontos, de forma a alcançar o apuramento no primeiro lugar do grupo. Para isso, espera contar com Cristiano Ronaldo.

“Está a fazer muitas coisas. Não marca só golos, também assiste. Tem o nível de qualidade que nos permitiu dar um passo em frente no nosso jogo”, referiu.

A partida marca o reencontro de Ronaldo com o Valência, depois da expulsão, em Espanha, na primeira jornada da competição.

“Vai ser um jogo difícil. Temos de respeitar o Valência. É uma equipa sólida que só perdeu um dos últimos 10 jogos e que também se pode qualificar”, afirmou o técnico.

Para Allegri, há um principal favorito à conquista da prova, mas a Juventus surge logo depois.

“No ano passado dizia que o favorito era o Real Madrid, agora acho que é o Barcelona – espero estar enganado. Mas depois, há três equipas – a contar connosco – que têm a ambição de a vencer. Temos esse desejo todos os anos”, completou.