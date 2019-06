Ronaldo marca 86.º golo por Portugal, quase um ano depois

Cristiano Ronaldo marcou hoje o 86.º golo pela seleção portuguesa de futebol, ao inaugurar o marcador face à Suíça, nas meias-finais da Liga dos Nações, no Estádio do Dragão, no Porto.

O capitão da formação das ‘quinas’, de 34 anos, faturou aos 25 minutos, na transformação perfeita de um livre direto, à entrada da área, sobre a esquerda, depois de sofrer uma falta do defesa helvético Mbabou.

O jogador da Juventus não marcava pela seleção lusa desde o segundo jogo do Mundial de 2018, frente a Marrocos (1-0, em 20 de junho), sendo que, depois disso, tinha disputado apenas quatro jogos.

Ronaldo ficou em ‘branco’ face ao Irão (1-1) e ao Uruguai (1-2), ainda no Mundial disputado na Rússia, e, mais recentemente, em março, nos encontros caseiros com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1), de qualificação para o Euro2020.

O número 7 luso marcou o seu primeiro golo na Liga das Nações, na estreia na prova. Conta ainda 37 em Mundiais (sete na fase final), 29 em Europeus (nove na fase final), dois na Taça das Confederações e 17 em particulares.

Na seleção ‘AA’, Ronaldo já soma mais 39 golos do que Pauleta, segundo do ‘ranking’, e 45 face ao ‘rei’ Eusébio, e, a nível de todas as seleções mundiais, só perder para o iraniano Ali Daei, autor de 107. Faltam 21.

– Os 86 golos de Cristiano Ronaldo na seleção ‘AA’ por competição:

Mundial 37 (30 na qualificação + 7 na fase final)

Europeu 29 (20 na qualificação + 9 na fase final)

Taça das Confederações 2

Liga Nações 1

Particulares 17

– ‘Ranking’ de Portugal:

1. Cristiano Ronaldo 86 golos

2. Pauleta 47

3. Eusébio 41

– ‘Ranking’ de seleções:

1. Ali Daei, Ira 107 golos

2. Cristiano Ronaldo, Por 86

3. Ferenc Puskas, Hun 84