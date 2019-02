Desporto “Ronaldo levou 50 golos ao sair do Real”, diz Courtois Por

Thibaut Courtois admite que a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid influenciou diretamente o rendimento ofensivo dos ‘merengues’.

Em entrevista am Het Nieuwsblad, citado pelo Express, o guarda-redes belga abordou a saída do português para a Juventus e garantiu que ele não é tema de conversa no balneário.

“Ele [Ronaldo] não é falado no balneário. É mais a imprensa que puxa pelo nome dele. Houve jogos que perdemos onde criamos 10 oportunidades de golo e não marcamos. Ao mesmo tempo, ele marcava dois pela Juventus. É fácil falar sobre ele”, admitiu.

“Se ele saiu e não há nenhum verdadeiro avançado no seu lugar, sabes que vai ser um ano difícil. Ele levou 50 golos com ele. Ficamos à espera de mais golos de Bale e Benzema e, na verdade, é o que têm vindo a fazer. Nas últimas semanas temos mostrado progresso”, acrescentou o guarda-redes.