Ronaldo gasta 30 mil euros em duas garrafas de vinho

Cristiano Ronaldo tem aproveitado os dias de folga para se divertir com Georgina Rodríguez e a família. O internacional português, que não foi convocado para a Seleção Nacional, passou por um dos restaurantes mais ‘badalados’ de Londres, onde gastou 30 mil euros em duas garrafas de vinho.

Na companhia da namorada e do filho mais velho, CR7 pediu duas garrafas de dois dos vinhos mais distintos e especiais a nível mundial, cujo preço não é para todas as carteiras.

De acordo com o ‘Daily Mail’, Ronaldo esteve no restaurante Scott’s mas, como não tinha reserva, acabou por ficar pelo bar do restaurante, onde pediu uma garrafa de Richebourg Grand Cru, tido por sites da especialidade vinícola como o vinho mais caro do mundo, com preço a rondar os 20 mil euros.

De acordo com um fonte citada pelo ‘Daily Mail’, Ronaldo pediu ainda uma outra garrafa para beber com Georgina, embora não a tenha consumido até ao fim.

Esta garrafa tem um preço a rondar os 10 mil euros e trata-se de um Pomerol Petrus, de 1982, segundo cita a imprensa britânica.

“Eles beberam copo e meio cada um. Nem sequer terminaram a segunda garrafa”, relata uma fonte.

E acrescenta: “O Ronaldo nem piscou os olhos. Foi o assunto mais falado no restaurante o resto da noite.”

Ronaldo vai aproveitando alguns dias de descanso, uma vez que os campeonatos estão parados para a realização de jogos das seleções.