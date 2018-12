Ronaldo em branco na vitória da Juventus frente à Roma

A Juventus venceu hoje a Roma pela margem mínima e consolidou a liderança da liga italiana de futebol graças ao golo solitário de Mandzukic, numa partida em que o português Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer abanar as redes.

Desde o arranque do jogo que se viu uma Juventus mais ofensiva, procurando ganhar vantagem, enquanto a formação romana apostava na solidez defensiva e tentava não cometer erros que comprometessem a sua estratégia, algo que resultou até que o croata Mandzukic aproveitou um excelente cruzamento do italiano De Sciglio e marcou de cabeça.

Mesmo depois de sofrer o golo, a Roma nunca conseguiu criar grandes problemas à defensiva da equipa de Turim que, a jogar no seu estádio, foi tentando sem sucesso chegar ao segundo golo que lhe traria maior conforto. Já depois do tempo regulamentar, Ronaldo ainda fez uma assistência para aquele que seria o golo do brasileiro Douglas Costa, mas o árbitro invalidou o lance depois de o videoárbitro (VAR) ter detetado uma falta nessa jogada.

Se a posse de bola no final do encontro até foi equilibrada (53 por cento para a Juventus e 47 por cento para a Roma), o número de tentativas de chegar ao golo de ambas as equipas (15 contra quatro a favor da formação da casa) espelha bem o que se passou no terreno ao longo dos 90 minutos.

Noutra partida, entre o Chievo e o Inter Milão (1-1), valeu o golo tardio de Pellissier (90+1 minutos) para dar o empate à formação caseira, depois de a turma onde joga o internacional português João Mário – foi titular e viu um amarelo aos 53 minutos se ter adiantado por intermédio do croata Ivan Perisic aos 39 minutos.

O embate entre o Parma de Bruno Alves (titular e amarelado aos 21 minutos) e o Bolonha também terminou empatado, mas sem golos.

Entre os outros vários jogos do dia, nota para o Nápoles que, a jogar em casa, bateu o SPAL pela margem mínima e continua no segundo lugar a oito pontos da Juventus, a “campeã de inverno”.