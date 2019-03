Desporto Ronaldo é o primeiro a marcar 125 golos nas competições da UEFA Por

No 159.º jogo na Liga dos Campeões, o avançado luso voltou a mostrar a tendência para marcar nos jogos decisivos e chegou aos 125 tentos na competição, máximo histórico nas provas europeias.

A UEFA assinalou o feito do português, que apontou ontem os três golos da reviravolta da Juventus diante do Atlético Madrid, apurando os italianos para os ‘quartos’ da Liga dos Campeões.

Depois de uma derrota por 2-0 no primeiro jogo, em Madrid, o astro português voltou a puxar dos galões de melhor marcador da história da Liga dos Campeões, acrescentando mais três à conta pessoal para qualificar a ‘Juve’ nos oitavos de final.

Golos de cabeça aos 27 e 48 minutos igualaram a eliminatória, num jogo tenso em Turim, antes de fazer o golo que deu o apuramento aos 86 minutos, de grande penalidade, numa edição da ‘Champions’ em que ainda só tinha feito um golo, na fase de grupos.

A quatro minutos dos 90, Ronaldo fez o 25.º golo da temporada em todas as competições, em 36 jogos na época de estreia nos heptacampeões italianos, ao converter aquele penálti, após uma falta do argentino Correa.

Depois de ter deixado o rival Real Madrid no verão de 2018, Ronaldo continua a ter no Atlético uma das ‘vítimas’ preferidas, chegando aos 25 golos em 33 jogos contra os colchoneros, em todas as competições.

Record! Cristiano Ronaldo has become the 1st player in history to score 125 UEFA club competition goals 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/7y2fbtSE4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2019