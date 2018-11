Fórmula 1 Romain Grosjean satisfeito por ter concluído a época a pontuar Por

Romain Grosjean não terminou a temporada como desejaria, que seria terminar atrás dos pilotos das três equipas de topo, mas mostra-se satisfeito pelo facto de ter concluído a última corrida de Fórmula 1 de 2018 nos pontos.

O começo do Grande Prémio do Abu Dhabi foi atribulado para o francês da Haas, com a colisão com Nico Hulkenberg a penalizá-lo bastante, mas tanto ele como a equipa conseguiram concluir a prova no top dez, já que foi nono diante do seu companheiro Kevin Magnussen.

Isto numa prova para a qual a equipa adotou diferentes estratégias, com Grosjean a iniciar a corrida com pneus hiper macios, usados na Q3, e o toque com Hulkenberg causou apenas danos ligeiros na dianteira do seu Haas VF-18. Já Magnussen teve de abrir a trajetória e teve de contornar os carros do seu companheiro de equipa e do alemão da Renault.

Mais tarde, o francês da Haas acabaria por beneficiar do abandono de Kimi Raikkonen, pois o ‘safety car’ virtual foi aproveitado por Romain Grosjean para fazer a troca dos pneus hiper macios para super macios, que levou até ao final da corrida, realizando uma ascensão que lhe permitiu atingir o top dez, ganhando depois um lugar quando Esteban Ocon abandonou.

“Foi complicado, depois dos danos da primeira volta. Obviamente, houve alguns pequenos danos na asa dianteira e talvez mais. Estou satisfeito por o Nico (Hulkenberg) estar bem. O carro não estava fácil de pilotar, hoje, mas estou muito satisfeito por o Kevin ter terminado em décimo hoje, portanto, ambos terminámos nos pontos”, considera o piloto francês.

Grosjean destaca também: “Estamos satisfeitos por estar juntos e por a equipa ter terminado com ambos os pilotos nos pontos. Obviamente, queremos sempre mais, e penso que era possível, hoje. Mas considerando os danos no carro, estou satisfeito por termos terminando onde terminámos”.

Com este resultado o piloto gaulês termina a época na 14ª posição na classificação de pilotos, com 37 pontos, enquanto Magnussen é nono, com 55 pontos, o seu melhor resultado de sempre desde que está na Fórmula 1.

O resultado conseguido na prova de domingo permitiu à Haas ser quinta no Campeonato do Mundo de Construtores, diante da McLaren, Force India, Sauber, Toro Rosso e Williams. Mais, os 90 pontos conquistados ao longo de 2018 são quase o dobro dos conseguidos pela equipa norte-americana no ano anterior.