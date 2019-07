Motores Robin Frijns vence última corrida da Fórmula E e Jean-Eric Vergne é campeão Por

Robin Frijns venceu hoje em Nova York a última corrida da época de Fórmula E, onde Jean-Eric Vergne foi sétimo e sagrou-se campeão pela segunda vez consecutiva. António Félix da Costa terminou na nona posição e pontuou.

Apesar de deter a ‘pole position’ Alexander Sims só comandaria a prova no primeiro terço, já que Frijns estava com um grande andamento e não tardaria a pressionar o britânico da BMWi Andretti.

O holandês da Enevision Virgin conseguiria levar a melhor sobre Sims, e a partir daí o britânico passou a preocupar-se com a defesa da segunda posição dos ataques de Sebastien Buemi, que durou até final, sempre com um ‘olho’ nos retrovisores, já que atrás de si Sam Bird nunca esteve longe e esteve atento a qualquer deslize que lhe permitisse chegar ao pódio.

Atrás do britânico da Enevision Virgin desenvolveu-se uma grande luta pelo quinto posto, que no final acabaria por ser favorável a Daniel Abt, no melhor dos monolugares da Audi Sport, depois de a meio da prova ter conseguido levar a melhor sobre Oliver Rowland, no segundo carro da Nissan eDams.

Jean-Eric Vergne partiu apenas do 12º lugar da grelha, mas aos pontos foi-se aproximando das posições pontuáveis, conseguindo chegar ao sétimo lugar depois de deixar para trás Stoffel Vandoorne e António Félix da Costa. O suficiente para garantir o seu segundo título.

Classificação

1º Robin Frijns (Virgin) 47m22,289s

2º Alexander Sims (BMWi) + 3,200s

3º Sebastien Buemi (Nissan) + 3,912s

4º Sam Bird (Virgin) + 4,270s

5º Daniel Abt (Audi) + 4,757s

6º Oliver Rowland (Nissan) + 8,382s

7º Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) + 9,446s

8º Stoffel Vandoorne (HWA) + 9,738s

9º António Félix da Cosya (BMWi) + 11,727s

10º Gary Paffett (HWA) + 12,251s