Fórmula 1 Robert Kubica não teve tempo para pensar no regresso à F1 Por

Robert Kubica regressa este fim de semana à competição na Fórmula 1 depois de nove anos de ausência, mas o polaco não parece muito emocionado com o momento.

Na conferência de imprensa que antecede o Grande Prémio da Austrália Kubica disse que não teve muito tempo para pensar neste seu regresso, depois do acidente de rali que o deixou com alguma incapacidade numa das mãos.

“Foi uma longa ausência deste campeonato, é verdade. Mas não tive tempo para pensar neste regresso. Concentro-me no meu trabalho e em coisas que tenho de fazer. Tento aprender o máximo sobre estes novos F1. As coisas mudaram bastante desde a última vez que corri neste campeonato. Não vimos (a Williams) de uma época exemplar e há muitas coisas a verificar”, declarou o vencedor do Grande Prémio do Mónaco de 2018.

O facto da Williams ter falhado o começo dos testes de Barcelona não contribuiu para aumentar os níveis de confiança na equipa, e o polaco fez eco disso mesmo, mas também não dramatiza a situação: “Não é como pudéssemos recuperar o atraso numa semana se ainda nos restam coisas a resolver. A nossa equipa trabalha duramente, tanto em pista como na fábrica”.

“É um período difícil, mas temos de nos assegurar de fazer bem as coisas nesta siuação. Não podemos mudar o passado e devemos concentrar-nos no que temos. Não serve de nada gastar energia a pensar nos problemas”, acrescentou Robert Kubica, que em 2018, na última vez que participou no Grande Prémio da Austrália, foi segundo aos comandos do Renault R30.