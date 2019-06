Fórmula 1 Robert Kubica não exclui saída da Williams Por

Os maus resultados que a Williams continua a ter no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 deste ano poderão levar Robert Kubica a deixar a equipa.

A formação britânica continua a figurar na ‘cauda’ do pelotão, mas o que preocupa o polaco de 34 anos é que se sente tratado de forma diferente do seu companheiro de equipa-

Kubica sugeriu que frequentemente há “dois mundos diferentes” no seio da Williams, o do equipamento dado a George Russel e aquele que a equipa lhe fornece, ficando ‘no ar’ a possibilidade do polaco mudar de equipas, como já admitiu o seu patrocinador, a petrolífera polaca PKN Orlen.

“Tudo está em cima de mesa”, adiantou o presidente da Orlen, Daneil Objajtek ao jornal Spotowe Faty. Um dia depois desta admissão Robert Kubica disse a outro ‘media’ polaco, o Wirtulna Polksa que é demasiado cedo para falar de equipas para 2020, embora não excluindo a possibilidade de sair da Williams.

“O que me irá acontecer no próximo ano não depende de mim. Veremos quais são as oportunidades e o que quero fazer. Não vejo quaisquer problemas, mas haverá certos compromissos se não for possível ter a performance esperada (da Williams). Não digo que seja o caso agora, mas é uma situação que pode ocorrer”, afirmou o piloto polaco.

Robert Kubica regressou à Fórmula 1 este ano depois de oito épocas de ausência, depois da lesão numa mão resultante de um acidente sofrido nos ralis. Algo que não lamenta apesar de invariavelmente ser o último do pelotão.