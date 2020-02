Fórmula 1 Robert Kubica e a Alfa Romeo ‘abrem’ segunda semana de testes F1 em grande Por

Robert Kubica foi a surpresa do primeiro dia da segunda ‘bateria’ de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona.

Aos comandos do Alfa Romeo C39 o polaco aproveitou bem as 53 voltas realizadas hoje no traçado catalão para ‘assinar’ o tempo de 1m16,942s.

Kubica, piloto de reserva da equipa de Hinwill, fez o tempo utilizado os pneus mais macios da Pirelli (C5) da parte da manhã, antes de ‘passar o volante’ ao titular Kimi Raikkonen, que não se preocupou com a performance tendo outra missão em vista, completando 51 voltas, a melhor das quais deu o segundo pior registo da jornada.

Max Verstrappen foi o segundo melhor do dia, a 0,405s do polaco da Alfa Romeo, totalizando 83 voltas, bastantes mais aos comandos do Red Bull RB16 do que o seu companheiro de equipa Alex Albon, que só completou 29 voltas da parte da manhã.

Sergio Pérez provou mais uma vez a valia do Racing Point RP20 ao obter a terceira melhor marca do dia, superando Daniil Kvyat e Pierre Gasly, que dividiram o Alpha Tauri AT01 nas duas partes da jornada. O russo gastou mais cinco décimas que Kubica, com o francês a oito décimas do seu companheiro de equipa. Isto apesar de Gasly não ter feito mais do que 25 voltas.

Atrás de Albon, sexto na tabela de tempos, Lewis Hamilton totalizou 89 voltas no Mercedes W11 durante a manhã. Quilometragem à qual Valtteri Bottas acrescentou mais 90 voltas da parte de tarde, com o finlandês a ser apenas o nono mais rápido, atrás de Lance Stroll, que no Racing Point completou apenas 43 voltas.

Sebastian Vettel completou o top dez do dia no Ferrari SF1000, mas ficou a 1,7 segundo do melhor tempo, muito embora, e tal como o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, a prioridade tenha sido fazer quilómetros, com o alemão a efetuar 84 voltas e o monegasco a realizar 84 voltas.