Motores Robert Kubica confirmado de BMW no DTM Por

Robert Kubica foi confirmado no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) aos comandos de um BMW da equipa ART Grand Prix.

O polaco de 35 anos, que no ano passado competiu na Fórmula 1 aos comandos de um Williams, tinha sido apontado à competição germânica ainda antes de deixar a disciplina máxima do automobilismo.

Depois dos testes Kubica – que se mantém ligado à F1 como piloto de reserva da Alfa Romeo foi anunciado para guiar um BMW M4 DTM da ART Grand Prix. O que para o responsável desportivo da marca de Munique “é uma super boa notícia” para a própria competição.

“Estamos radiantes de acolher a ART Grand Prix como equipa cliente”, referiu Jens Marquart, assinalando: “Aumentar o contingente dos inscritos e tornar a disciplina mais atrativa graças à adição de M4 DTM privados sempre foi um dos nossos objetivos. Houve muitas negociações com potenciais equipas nestes últimos meses”.

“Depois de passar em revista todos os critérios, optamos pelo conjunto oferecido pela ART Grand Prix. Depois dos testes realizados em Espanha, Robert não escondia que via o seu futuro no DTM. É genial que a ART Grand Prix lhe dê esta oportunidade. Robert mostrou durante os testes que está à vontade num carro do DTM”, frisou ainda o diretor da BMW Motorsport.

Já o próprio Kubica não escondeu o seu entusiasmo com o novo desafio: “O DTM atrai-me há muito tempo, e os testes em Jerez deixaram-me com ‘água na boca’. Estou ansioso por começar este novo capítulo da minha carreira. Senti-me muito bem ao volante do M4 DTM desde o início e a ART Grand Prix é certamente um dos grandes nomes do automobilismo internacional há muitos anos. Estou seguro de que juntos podemos ter sucesso no DTM”.

O polaco deverá agora participar nos testes de pré-época organizados pelo promotor do campeonato (ITR) em Monza (Itália), entre 16 e 18 de março, pouco antes da primeira prova da temporada, a 25 e 26 de abril em Zolder (Bélgica).